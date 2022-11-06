Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил важность сегодняшнего триумфа.

Поединок, прошедший в рамках Премьер-лиги в Лондоне, завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Сегодняшний успех очень ценен, наконец-то я могу выдохнуть с облегчением. По-настоящему хороший первый тайм и тяжёлая вторая половина.

Мы давно не выигрывали в гостях в чемпионате, поэтому не можем полагать, что такие победы происходят сами собой. Я сомневаюсь, что игру на выезде можно считать слабым местом «Ливерпуля», но, конечно, преимущество «Энфилда» очень важно для нас», – сказал в послематчевом интервью Sky Sports главный тренер «Ливерпуля».