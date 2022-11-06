Кейн: «Тоттенхэм» был лучше «Ливерпуля» во втором тайме»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился мыслями об очередной неудаче своей команды в чемпионате.

29-летний форвард забил единственный мяч «шпор», который не помог лондонцам уйти от поражения в домашнем поединке с «Ливерпулем» (1:2).

«Мы были недостаточно хороши в первом тайме, за что нас и наказал соперник. Мы боролись до конца, зная, что если забили один, то сможем забить и второй, но нам это не удалось. Очень печально.

Не думаю, что мы сыграли ужасно, но нам следует лучше контролировать матчи. «Ливерпуль» отлично реализовал два момента в первом тайме, однако во втором мы были сильнее. Не будем паниковать, всё должно наладиться», – заявил в интервью Sky Sports Гарри Кейн.