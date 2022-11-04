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Клопп: «Нуньес делает большие шаги к прогрессу»

04 Ноября 2022 • 14:07 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
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06.11 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил нападающего команды Дарвина Нуньеса, который постепенно набирает оптимальные кондиции.

«Нуньес делает большие шаги к прогрессу. У него невероятный набор талантов. Он представляет собой реальную угрозу в чужой штрафной, участвует во многих вещах и всегда создаёт дополнительную опцию для паса», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, на счету Дарвина Нуньеса в этом сезоне уже 6 голов во всех турнирах. Молодой нападающий перебрался в мерсисайдскую команду этим летом из лиссабонской «Бенфики» за сумму в районе 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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