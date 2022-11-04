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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»

04 Ноября 2022 • 15:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ливерпуль
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06.11 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Джеймс Милнер не сможет помочь команде в ближайшем туре Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма», который в данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

«Милнер недоступен, поскольку он проходит осмотр на предмет сотрясения мозга. Джеймс будет доступен для полноценной контактной тренировки во вторник, если обследование пройдёт хорошо», – заявил Клопп на пресс-конференции».

У Милнера в конце сезона истекает контракт с «Ливерпулем». Англичанин выступает за мерсисайдский клуб с 2015 года, когда перешёл свободным агентом из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп
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