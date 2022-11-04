Клопп: «Милнер не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Джеймс Милнер не сможет помочь команде в ближайшем туре Английской премьер-лиги против «Тоттенхэма», который в данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

«Милнер недоступен, поскольку он проходит осмотр на предмет сотрясения мозга. Джеймс будет доступен для полноценной контактной тренировки во вторник, если обследование пройдёт хорошо», – заявил Клопп на пресс-конференции».

У Милнера в конце сезона истекает контракт с «Ливерпулем». Англичанин выступает за мерсисайдский клуб с 2015 года, когда перешёл свободным агентом из «Манчестер Сити».