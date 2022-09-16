Уайт из-за травмы не попал в заявку сборной Англии на матчи Лиги наций

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций из-за травмы. По информации от журналиста Чарли Уайета, футболист страдает от повреждения бедра и колена. Тем не менее, по сведениям источника, травма не столь серьёзная.

24-летний Уайт к сегодняшнему дню успел провести 4 матча за взрослую сборную Англии. С момента перехода в лондонский «Арсенал» защитник регулярно вызывался в стан «трёх львов».

Напомним, Уайт перешёл в «Арсенал» прошлым летом из «Брайтона» за 58,5 миллионов евро. Перед переездом на «Эмирейтс», игрок был интересен «Ливерпулю» и лондонскому «Челси».