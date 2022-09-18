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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Франк: «Ненавижу проигрывать»

 
18 Сентября 2022 • 17:41 Комментировать
Брентфорд
0:3
Арсенал
окончен

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Это было второе поражение в нынешнем сезоне для «Брентфорда», и первое с крупным счетом. Наставник клуба Томас Франк прокомментировал эти события.

- Мы проиграли со счетом 0:3 лидеру АПЛ. Мне кажется, играли мы достаточно хорошо, не на 10 баллов, конечно, но пропустили глупый первый гол. Проигрывать чертовски неприятно, ненавижу это. Но все же - мы проиграли клубу, который лидирует, и который, на мой взгляд, будет претендентом на титул, - цитирует Франка BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Томас Франк
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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
Идет 87 минута Эвертон 1:0 Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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