Артета – лучший тренер АПЛ в августе

Наставник «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в августе. Напомним, что под руководством испанского специалиста «канониры» стартовали с пяти побед подряд в чемпионате, но затем проиграли на выезде «Манчестер Юнайтед».

«Отлично. Мне приятно получить эту награду. Это значит, что команда действительно хорошо выступает», – заявил Артета на пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после 6 туров с 15 очками. У располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити» на один пункт меньше.