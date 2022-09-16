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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета – лучший тренер АПЛ в августе

 
16 Сентября 2022 • 15:34 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
1 4.30 X 3.90 2 1.78
18.09 14:00

Наставник «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером Английской премьер-лиги в августе. Напомним, что под руководством испанского специалиста «канониры» стартовали с пяти побед подряд в чемпионате, но затем проиграли на выезде «Манчестер Юнайтед».

«Отлично. Мне приятно получить эту награду. Это значит, что команда действительно хорошо выступает», – заявил Артета на пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом».

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии после 6 туров с 15 очками. У располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити» на один пункт меньше.

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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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