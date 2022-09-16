Зинченко получил травму, игрок не поможет «Арсеналу» в матче с «Брентфордом»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко не поможет своей команде в ближайшем дерби с «Брентфордом». По информации от журналиста Чарльза Уоттса, украинец получил травму, которая выбила его из строя минимум на пару недель.

Помимо матча с «Брентфордом», Зинченко также пропустит ближайшие поединки сборной Украины. Сообщается, что во время международной паузы Александр останется в Лондоне и будет залечивать свою травму.

Зинченко перебрался в «Арсенал» летом из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. «Канониры» пока лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги, опережая «горожан» на одно очко.