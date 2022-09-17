Зинченко выбыл из строя на две недели

Стало известно, сколько времени проведёт в лазарете защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко. По информации от Zorya Londonsk, украинец не сможет помочь своему клубу и сборной в ближайшие две недели.

Зинченко должен вернуться в строй сразу после международной паузы. В связи с этим защитник пропустит завтрашний матч «Арсенала» в Английской премьер-лиге с «Брентфордом», а также поединки сборной Украины в Лиге наций.

Напомним, что Зинченко летом сменил «Манчестер Сити» на лондонский «Арсенал». За команду Микеля Артеты Александр отметился одним ассистом в 4 матчах чемпионата Англии.