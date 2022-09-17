Шека был предложен лондонскому топ-клубу

Бывший полузащитник «Лилля», а ныне свободный агент Шека в скором времени может стать футболистом лондонского «Арсенала». По информации от 90 min, «канониры» всерьёз рассматривают возможность приглашения хавбека.

Ранее Шека вёл переговоры по поводу трансфера в «Ренн», но сделка в итоге так и не состоялась. Игрок заморозил переход, ведь получил позитивные сигналы от клубов из Английской премьер-лиги, одним из которых является «Арсенал».

27-летний Шека может добавить «Арсеналу» глубины состава. «Канониры» в дедлайн хотели приобрести ещё одного полузащитника, но сделка по трансферу Дугласа Луиса так и не состоялась.