Смит-Роу не может помочь «Арсеналу» из-за травмы паха

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит-Роу отсутствует в строю из-за травмы паха. По информации от The Athletic, сроки восстановления англичанина пока неизвестны, но его окружение полагает, что игрок не пропустит много времени.

Ранее сообщалось, что у Смита-Роу мышечная травма, но эта информация не нашла подтверждения.

В нынешнем сезоне Смит-Роу не отметился ни одним результативным действием за 4 матча в Английской премьер-лиге. В прошлой кампании футболист записал на свой счёт 10 забитых голов и две результативные передачи.

Напомним, Смит-Роу стабильно играет за первую команду «Арсенала» начиная с сезона-2020/21.