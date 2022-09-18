«Арсенал» вернул лидерство после разгрома «Брентфорда»

В матче восьмого тура Премьер-лиги «Арсенал» не позволил усомниться в своём превосходстве над середняками из «Брентфорда». Счет был открыт после подачи углового, Вильям Салиба головой срезал мяч в дальнюю штангу, и мяч отскочил за ленточку. Вскоре Гранит Джака вложил мяч в голову Габриэля Жезуса, и тот пробил под перекладину. Сразу после перерыва чудесным ударом метров с 25 в девятку отметился Фабиу Виейра.

3:0, «Арсенал» с 18 очками вернулся на первое место, его соперник - девятый.