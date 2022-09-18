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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» вернул лидерство после разгрома «Брентфорда»

 
18 Сентября 2022 • 15:54 Комментировать (2)
Брентфорд
0:3
Арсенал
окончен

В матче восьмого тура Премьер-лиги «Арсенал» не позволил усомниться в своём превосходстве над середняками из «Брентфорда». Счет был открыт после подачи углового, Вильям Салиба головой срезал мяч в дальнюю штангу, и мяч отскочил за ленточку. Вскоре Гранит Джака вложил мяч в голову Габриэля Жезуса, и тот пробил под перекладину. Сразу после перерыва чудесным ударом метров с 25 в девятку отметился Фабиу Виейра.

3:0, «Арсенал» с 18 очками вернулся на первое место, его соперник - девятый.

Протокол игры  
Брентфорд0:3Арсенал
  17'Салиба Вильям (0:1)
  28'Жезус Габриэль (0:2)
  49'Виейра Фабиу (0:3)
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон ПонтусМи БенХикки АаронГенри РикоДасилва Джошуа 63' (Ониика Фрэнк ( 63') Янельт Витали 63' (Дамсгор Миккель ( 63') Йенсен Матиас 69' (Баптист Шендон ( 69') Мбеумо Брайан 76' (Висса Йоан ( 76') Тони Айвен
Запасные: Йоргенсен МатиасКаньос СерхиСтракоша ТомасРасмуссен МадсГоддос Саман
Ремсдейл АаронУайт Бен 86' (Томиясу Такэхиро ( 86') Салиба ВильямГабриэль дос СантосТирни КиранПарти Томас 78' (Нкетиа Эдди ( 78') Джака Гранит  58'Сака БукайоВиейра Фабиу 90' (Маркус Аленсар ( 90') Мартинелли Габриэл 78' (Самби Локонга Альберт-Мбойо ( 78') Жезус Габриэль  90'
Запасные: Холдинг РобТёрнер МэттСмит Мэттью
18 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Комментарии (2)
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Роман Мамедов
18 Сентября 2022 в 16:25
друзья поболеем за эвертон чтобы по закону статистики МЮ не выиграл))))
Роман Мамедов
18 Сентября 2022 в 16:22
браво арсенал манюне желаю обгадиться)))
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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
Идет 13 минута Эвертон 0:0 Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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