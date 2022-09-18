«Арсенал» вернул лидерство после разгрома «Брентфорда»

В матче восьмого тура Премьер-лиги «Арсенал» не позволил усомниться в своём превосходстве над середняками из «Брентфорда». Счет был открыт после подачи углового, Вильям Салиба головой срезал мяч в дальнюю штангу, и мяч отскочил за ленточку. Вскоре Гранит Джака вложил мяч в голову Габриэля Жезуса, и тот пробил под перекладину. Сразу после перерыва чудесным ударом метров с 25 в девятку отметился Фабиу Виейра.
3:0, «Арсенал» с 18 очками вернулся на первое место, его соперник - девятый.
Протокол игры
|17'Салиба Вильям (0:1)
|28'Жезус Габриэль (0:2)
|49'Виейра Фабиу (0:3)
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Ми Бен•Хикки Аарон•Генри Рико•Дасилва Джошуа63' (Ониика Фрэнк (63') •Янельт Витали63' (Дамсгор Миккель (63') •Йенсен Матиас69' (Баптист Шендон (69') •Мбеумо Брайан76' (Висса Йоан (76') •Тони Айвен
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен86' (Томиясу Такэхиро (86') •Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран•Парти Томас78' (Нкетиа Эдди (78') •Джака Гранит• 58'Сака Букайо•Виейра Фабиу90' (Маркус Аленсар (90') •Мартинелли Габриэл78' (Самби Локонга Альберт-Мбойо (78') •Жезус Габриэль 90'
Запасные: Холдинг Роб•Тёрнер Мэтт•Смит Мэттью
18 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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