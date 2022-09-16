Уайт: «На тренировках Артеты никогда не знаешь, над чем будешь работать»

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал о том, как проходят тренировки команды под руководством Микеля Артеты.

«Мне действительно нравится работать под руководством Артеты. Когда едешь на тренировку, ты никогда не знаешь, над чем конкретно будешь работать сегодня», – цитирует Уайта официальный сайт «Арсенала».

Напомним, что Микель Артета возглавил «Арсенал» в конце 2019 года. Бен Уайт присоединился к команде перед началом прошлого сезона из «Брайтона».

«Арсенал» в данный момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 15 очками в активе. У второго «Манчестер Сити» на один пункт меньше.