Артета: «Был бы рад возвращению Венгера в «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета был бы рад возвращению Арсена Венгера в лондонскую команду. Напомним, что сам испанец выступал за «канониров» под руководством Венгера с 2011 по 2016 год.

«Мне бы понравилось это. Я думаю, что каждое окно и каждая дверь в этом футбольном клубе будут открыты, когда Арсен захочет вернуться. Он знает это от меня лично и от многих других людей в клубе», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, что Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Французский специалист выиграл с командой три чемпионских титула Английской премьер-лиги и 7 Кубков Англии.

72-летний Венгер может вернуться в «Арсенал» на одну из руководящих должностей.