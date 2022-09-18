В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Этот успех вернул «канонирам» первое место в турнирной таблице чемпионата, накануне следующего матча в рамках восьмого тура против земляков из «Тоттенхэма». Своим мнением об игре поделился наставник лондонского клуба Микель Артета:

- Я очень доволен. Тут всегда непросто играть, но мы выиграли, доминируя. В прошлом сезоне у нас тут был плохой день. Но такие случаи закаляют характер. Команда выросла и сегодня все было иначе, - цитирует слова Артеты BBC Sport.