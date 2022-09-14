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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Венгер верит в чемпионство «Арсенала»

 
14 Сентября 2022 • 14:52 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Арсенал
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18.09 14:00

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу перспектив команды в этом сезоне.

На текущий момент именно «Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 15 очков в шести турах.

«Я бы сказал, что «Арсенал» движется в правильном направлении. Считаю, что у них сейчас нет слабых позиций. В их составе есть молодые, многообещающие футболисты, и в этом году они хорошо поработали на рынке.

Раньше «Арсенал» стабильно финишировал в топ-4. Нельзя даже исключать, что они смогут побороться за чемпионство. Надеюсь, им это удастся», - сказал Венгер, чьи слова приводит на своих страницах Goal.com.

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Арсен Венгер Арсенал Лондон
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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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LMI
14 Сентября 2022 в 16:32
Ой, Арсен, да перестань. Еще долгий путь до чемпионства, если по пути снова не заблукаем
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