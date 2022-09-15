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Венгер пояснил, почему не остался работать в «Арсенале» в другом качестве

 
15 Сентября 2022 • 22:56 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
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18.09 14:00

Отдав лондонскому «Арсеналу» целых двадцать лет своей тренерской карьеры, французский специалист Арсен Венгер ушел, что называется, «с концами» - он не стал искать себе другую должность в клубе. Конечно, такой фигуре обязательно бы нашлось другое занятие, но Венгер не пожелал искать его

- Почему я не остался? Иногда все надо начинать с нуля - прямо с нуля. Мое присутствие могло стать в дальнейшем препятствием для развития. Я должен был уступить дорогу тренеру с новой концепцией и не мешать ему. Именно поэтому я не обсуждаю более «Арсенал» и не вернулся в клуб. Это, повторю, могло бы навредить ему, - цитирует Венгера Daily Mail.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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