Венгер пояснил, почему не остался работать в «Арсенале» в другом качестве

Отдав лондонскому «Арсеналу» целых двадцать лет своей тренерской карьеры, французский специалист Арсен Венгер ушел, что называется, «с концами» - он не стал искать себе другую должность в клубе. Конечно, такой фигуре обязательно бы нашлось другое занятие, но Венгер не пожелал искать его

- Почему я не остался? Иногда все надо начинать с нуля - прямо с нуля. Мое присутствие могло стать в дальнейшем препятствием для развития. Я должен был уступить дорогу тренеру с новой концепцией и не мешать ему. Именно поэтому я не обсуждаю более «Арсенал» и не вернулся в клуб. Это, повторю, могло бы навредить ему, - цитирует Венгера Daily Mail.