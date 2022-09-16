Мартинелли должен продлить контракт с «Арсеналом» до конца года

Лондонский «Арсенал» до конца года планирует продлить контракт со своим молодым нападающим Габриэлем Мартинелли. Об этом сообщает Football London.

В «Арсенале» довольны прогрессом бразильца, поэтому клуб хочет подписать с ним долгосрочный контракт на улучшенных условиях. В скором времени продлить соглашение с командой также должен воспитанник Букайо Сака.

В новом сезоне Мартинелли забил уже три гола за «Арсенал» в 6 поединках Английской премьер-лиги. До этого футболист максимум забивал за одну кампанию 6 мячей в чемпионате.

За «Арсенал» Мартинелли выступает с лета 2019 года, когда перешёл из бразильского «Итуано».