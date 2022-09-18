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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака: «У нас изменился менталитет»

 
18 Сентября 2022 • 16:17 Комментировать
Брентфорд
0:3
Арсенал
окончен

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Этот успех вернул «канонирам» первое место в турнирной таблице чемпионата, накануне следующего матча против земляков из «Тоттенхэма». Своим мнением о матче поделился капитан лондонского клуба Гранит Джака:

- В этом году мы играем с другим менталитетом. Мы прибавили, тренируемся так, как будто играем. И у нас есть игроки, которые способны делать разницу. Мы на хорошем ходу, но впереди еще длинная дорога, - транслирует слова Джаки телеканал Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака
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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
Идет 13 минута Эвертон 0:0 Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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