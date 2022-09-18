Джака: «У нас изменился менталитет»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Этот успех вернул «канонирам» первое место в турнирной таблице чемпионата, накануне следующего матча против земляков из «Тоттенхэма». Своим мнением о матче поделился капитан лондонского клуба Гранит Джака:

- В этом году мы играем с другим менталитетом. Мы прибавили, тренируемся так, как будто играем. И у нас есть игроки, которые способны делать разницу. Мы на хорошем ходу, но впереди еще длинная дорога, - транслирует слова Джаки телеканал Sky Sports.