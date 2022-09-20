Джака отреагировал на дебют 15-летнего игрока за «Арсенал»

Хавбек лондонского «Арсенала» Гранит Джака отреагировал на дебютный поединок 15-летнего одноклубника Этана Нванери.

«Я перекинулся парой фраз с игроком «Брентфорда», сказав ему, что этому парню всего 15 лет. Он ответил: «Черт побери, мы выглядим старыми». Безусловно, если у тебя разница с Этаном в 15 лет, то появляется ощущение, что наше время уходит», - передает слова швейцарца Sporting News.

Напомним, что поединок «Брентфорда» против «Арсенала» состоялся в рамках восьмого тура Премьер-лиги. «Канониры» уверенно победили на выезде со счетом 3:0.

После этого успеха подопечные Микеля Артеты возглавляют таблицу АПЛ.