«Арсенал» может отдать зимой Маркиньоса в аренду

Лондонский «Арсенал» задумывается над тем, чтобы отдать своего нападающего Маркиньоса в аренду в январе. Об этом сообщает Caught Offside со ссылкой на издание The Sun.

Напомним, что Маркиньос перебрался в команду Микеля Артеты лишь летом из бразильского «Сан-Паулу». 19-летний форвард уже успел отметиться одним голом и ассистом в матче Лиги Европы против швейцарского «Цюриха».

Пока неизвестно, в каком клубе может оказаться Маркиньос зимой. Отмечается, что «Арсенал» возлагает на молодого футболиста большие надежды. «Канониры» летом заплатили за нападающего три с половиной миллиона евро.