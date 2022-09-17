Артета: «Маркиньос уже завоевал большое уважение в раздевалке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о том, как проходит адаптация молодого новичка команды Маркиньоса. Напомним, что нападающий перебрался в стан «канониров» летом из бразильского «Сан-Паулу».

«Он очень популярен в раздевалке благодаря своей улыбке и отношению к делу. Он заслужил большое уважение и восхищение всех присутствующих здесь. Для него это был большой шаг», – сказал Артета на пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом».

В своём единственном матче за «Арсенал» Маркиньос оформил гол и ассист в Лиге Европы в ворота швейцарского «Цюриха». В Английской премьер-лиге бразилец пока не дебютировал.