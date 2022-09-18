Защитник «Брентфорда»: «Сегодня не получилось»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Для «Брентфорда» это было первое крупное поражение в сезоне и второе в целом, после того, как ранее клуб уступил «Фулхэму». Неудачу прокомментировал Бен Ми, защитник команды.

- Мы так и не вошли в игру, и причину назвать трудно. Такое случилось впервые в сезоне. Они хорошо держали мяч, нам было нелегко. Они были мотивированы после прошлого сезона и отыгрались. Уверен, что мы все равно прибавим, до этого начало сезона было очень хорошим, - транслирует слова Ми телеканал Sky Sports.