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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Брентфорда»: «Сегодня не получилось»

 
18 Сентября 2022 • 16:27 Комментировать
Брентфорд
0:3
Арсенал
окончен

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Для «Брентфорда» это было первое крупное поражение в сезоне и второе в целом, после того, как ранее клуб уступил «Фулхэму». Неудачу прокомментировал Бен Ми, защитник команды.  

- Мы так и не вошли в игру, и причину назвать трудно. Такое случилось впервые в сезоне. Они хорошо держали мяч, нам было нелегко. Они были мотивированы после прошлого сезона и отыгрались. Уверен, что мы все равно прибавим, до этого начало сезона было очень хорошим, - транслирует слова Ми телеканал Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Брентфорд Бен Ми
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окончен Брентфорд 0:3 Арсенал 4.60 4.00 1.73
Идет 45 минута Эвертон 0:0 Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
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