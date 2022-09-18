Жезус: «С Джакой приятно играть»

В матче седьмого тура английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» обыграл в гостевом матче «Брентфорд», забив тому три безответных мяча. Этот успех вернул «канонирам» первое место в турнирной таблице чемпионата, накануне следующего матча против земляков из «Тоттенхэма». Своим мнением о матче поделился нападающий лондонского клуба Габриэл Жезус:

- С самого старта матча мы обозначили свои намерения, быстро начали создавать моменты, быстро забили. Очень приятно играть с Джакой, он сделал мне голевую передачу, он умный, интеллигентный игрок, - транслирует слова Жезуса телеканал Sky Sports.