Зинченко может помочь «Арсеналу» в ближайшем матче

Украинский защитник Александр Зинченко, получивший повреждение, имеет шансы принять участие в матче восьмого тура Премьер-лиги против «Брентфорда». Об этом во время общения с представителями СМИ поведал наставник «канониров» Микель Артета.

«Подождем немного, а затем примем окончательное решение. То, что он не поехал в сборную, не означает, что ему нельзя играть за «Арсенал». Поэтому мы подождем и скоро огласим свое решение», - передает слова испанского тренера Football.London.

Матч «Брентфорда» против «Арсенала» состоится завтра, 18 сентября. После семи туров хозяева идут на девятом месте, а гости лидируют в турнирной таблице АПЛ.