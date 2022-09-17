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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко может помочь «Арсеналу» в ближайшем матче

 
17 Сентября 2022 • 07:45 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
1 4.40 X 3.95 2 1.75
18.09 14:00

Украинский защитник Александр Зинченко, получивший повреждение, имеет шансы принять участие в матче восьмого тура Премьер-лиги против «Брентфорда». Об этом во время общения с представителями СМИ поведал наставник «канониров» Микель Артета.

«Подождем немного, а затем примем окончательное решение. То, что он не поехал в сборную, не означает, что ему нельзя играть за «Арсенал». Поэтому мы подождем и скоро огласим свое решение», - передает слова испанского тренера Football.London.

Матч «Брентфорда» против «Арсенала» состоится завтра, 18 сентября. После семи туров хозяева идут на девятом месте, а гости лидируют в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Александр Зинченко
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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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