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Глеб назвал сильные стороны Венгера

 
12 Сентября 2022 • 14:33 Комментировать
Брентфорд
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Арсенал
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18.09 16:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением об экс-главном тренере «канониров» Арсене Венгере.

Напомним, Глеб перешёл в «Арсенал» из «Штуттгарта» летом 2005 года за 15 миллионов евро. Всего в составе английского клуба белорус провёл 130 матчей, забив 10 голов и отдав 20 результативных передач.

«Он ещё с первой встречи произвёл сильнейшее впечатление. Человек, который во время разговора прямо-таки читал тебя. Идеально чувствовал собеседника. И вообще не боялся разговаривать. Всегда давал шанс: если ты хорошо работал на тренировке, то знал: момент показать себя на поле будет», — приводит слова Глеба Sport24.

Глеб завершил свою игровую карьеру весной 2020 года. Помимо «Арсенала» и «Штуттгарта», полузащитник также выступал за «Барселону», БАТЭ и «Крылья Советов».
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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Александр Глеб
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