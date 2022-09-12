Глеб назвал сильные стороны Венгера

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Глеб поделился мнением об экс-главном тренере «канониров» Арсене Венгере.

Напомним, Глеб перешёл в «Арсенал» из «Штуттгарта» летом 2005 года за 15 миллионов евро. Всего в составе английского клуба белорус провёл 130 матчей, забив 10 голов и отдав 20 результативных передач.

«Он ещё с первой встречи произвёл сильнейшее впечатление. Человек, который во время разговора прямо-таки читал тебя. Идеально чувствовал собеседника. И вообще не боялся разговаривать. Всегда давал шанс: если ты хорошо работал на тренировке, то знал: момент показать себя на поле будет», — приводит слова Глеба Sport24.

Глеб завершил свою игровую карьеру весной 2020 года. Помимо «Арсенала» и «Штуттгарта», полузащитник также выступал за «Барселону», БАТЭ и «Крылья Советов».