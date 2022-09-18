Ширер: «Рано называть «Арсенал» претендентом на титул»

Известный экс-нападающий Алан Ширер высказался об успехах лондонского «Арсенала» на старте текущего сезона.

Команда Микеля Артеты в очередной раз победила, переиграв в гостях «Брентфорд» со счётом 3:0. С 18 набранными очками «канониры» продолжают возглавлять турнирную таблицу Английской премьер-лиги после семи туров.

«Пока преждевременно говорить об «Арсенале» как о претенденте на чемпионский титул АПЛ, но теперь это совсем другая команда. Теперь люди понимают, что это уже не тот «Арсенал», каким он был 13 месяцев назад», – приводит издание Football365 слова лучшего бомбардира в истории Премьер-лиги.