«Ливерпуль» ведёт переговоры с Кейта о продлении контракта

«Ливерпуль» намерен сохранить в составе полузащитника Наби Кейта, у которого остался всего год по текущему соглашению. Об этом сообщает местное издание Livepool Echo.

Напомним, что Кейта оказался в «Ливерпуле» летом 2018 года, но с тех пор так и не смог оправдать свой трансфер. Полузащитник не вырос в игрока основного состава и довольно часто подвергался травмам.

Тем не менее, после относительно стабильной прошлой кампании, «Ливерпуль» хотел бы сохранить хавбека, подписав с ним контракт на новых условиях.

Напомним, что своё истекающее соглашение с мерсисайдским клубом несколько недель назад продлил нападающий Мохамед Салах.