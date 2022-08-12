​Клопп упрекнул журналиста за «глупый вопрос»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в ходе пресс-конференции выразил недовольство из-за вопроса журналиста. Представитель СМИ спросил, как он планирует бороться с «вялым стартом» своей команды.

«Это немного глупый вопрос», - сказал Клопп.

Журналист предположил, что «Ливерпуль» начал проявлять эту самую «вялость» ещё в конце прошлого сезона.

«Это невозможно сравнивать. Ваша жизнь такая простая! После 55 игр вы говорите мне: «О, это вялый старт». Это разные ситуации, это начало сезона», - высказался тренер «Ливерпуля», чьи слова приводит Goal.com.

Напомним, что в первом туре АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» - 2:2.