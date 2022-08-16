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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милнер поддержал Нуньеса, заработавшего удаление в матче АПЛ

 
16 Августа 2022 • 00:20 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер не стал винить в неудаче своей команды новичка Дарвина Нуньеса.

Уругвайский форвард увидел перед собой красную карточку на 57-й минуте встречи против «Кристал Пэлас» при счёте 0:1 в пользу соперников. В итоге «Ливерпуль» был вынужден довольствоваться ничьей – 1:1. На счету команды Юргена Клоппа всего два очка после двух стартовых туров Премьер-лиги.

«Я не видел инцидента с удалением Дарвина, но нам нужно сплотиться вокруг него, – приводит слова Милнера Sky. – Нуньес относится к тем, кто может создать что-то из ничего.

Это не то начало сезона, на которое мы надеялись, но мы готовы бороться. Мы разочарованы, но наш боевой дух никуда не делся», – заявил 36-летний игрок.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Кристал Пэлас Дарвин Нуньес
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окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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