Милнер поддержал Нуньеса, заработавшего удаление в матче АПЛ

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер не стал винить в неудаче своей команды новичка Дарвина Нуньеса.

Уругвайский форвард увидел перед собой красную карточку на 57-й минуте встречи против «Кристал Пэлас» при счёте 0:1 в пользу соперников. В итоге «Ливерпуль» был вынужден довольствоваться ничьей – 1:1. На счету команды Юргена Клоппа всего два очка после двух стартовых туров Премьер-лиги.

«Я не видел инцидента с удалением Дарвина, но нам нужно сплотиться вокруг него, – приводит слова Милнера Sky. – Нуньес относится к тем, кто может создать что-то из ничего.

Это не то начало сезона, на которое мы надеялись, но мы готовы бороться. Мы разочарованы, но наш боевой дух никуда не делся», – заявил 36-летний игрок.