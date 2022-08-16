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Клопп: «Нуньеса провоцировали, но он не должен был так себя вести»

 
16 Августа 2022 • 00:41 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью своей команды в матче против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Красные» остались в меньшинстве на 57-й минуте после удаления Дарвина Нуньеса, но нашли в себе силы отыграться.

«В некоторых ситуациях нам не хватило удачи, – приводит слова немецкого наставника BBC. – План «Кристал Пэлас» заключался в глубокой обороне с пятью защитниками и ставке на контратаки с использованием скорости Заа.

Мы хорошо начали второй тайм, но удаление отправило нас в нокдаун. Это бесспорная красная карточка – Дарвин не должен был так себя вести, хоть его и провоцировали.

Мы быстро сравняли счёт и достойно бились в меньшинстве. Я горжусь командой», – заявил после матча Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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