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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гари Невилл - об удалении Нуньеса: «Это был момент безумия»

 
17 Августа 2022 • 09:47 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл отреагировал на удаление новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в поединке второго тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Это был какой-то момент безумия. Не могу понять, зачем Нуньес так поступил. Его глаза словно застелила красная пелена. Когда получаешь такое удаление, становишься изгоем. Ты сидишь огорченный в раздевалке, когда твои партнеры отрабатывают на поле. Думаю, он понимает, как навредил команде в прошедшем матче. Уверен, он принес извинения, и команда его простила», - передает слова Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» этим летом за 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл Дарвин Нуньес
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