Гари Невилл - об удалении Нуньеса: «Это был момент безумия»

Экс-игрок сборной Англии и «МЮ», а в настоящий момент футбольный эксперт Гари Невилл отреагировал на удаление новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в поединке второго тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:1).

«Это был какой-то момент безумия. Не могу понять, зачем Нуньес так поступил. Его глаза словно застелила красная пелена. Когда получаешь такое удаление, становишься изгоем. Ты сидишь огорченный в раздевалке, когда твои партнеры отрабатывают на поле. Думаю, он понимает, как навредил команде в прошедшем матче. Уверен, он принес извинения, и команда его простила», - передает слова Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль» купил Нуньеса у «Бенфики» этим летом за 75 миллионов евро.