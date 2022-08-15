«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас», Нуньес подвёл свою команду

«Ливерпуль» забуксовал в начале нового сезона. Команда Юргена Клоппа снова не смогла победить, играя дома против «Кристал Пэлас». Ключевым моментом стало удаление звездного новичка «красных» Дарвина Нуньеса за неспортивное поведение после остановки игры, бодать Йоакима Андерсена в ответ на провокацию точно не стоило.

Что касается голевых моментов, пока Мохамед Салах никак не мог пробить голкипера, это сделал Уилфрид Заха, убежав один на один с вратарем. Еще неудаленный Нуньес попадал и в штангу, и в стража ворот. На 61-й минуте Луис Диас сотворил маленький шедевр, сам продрался к штрафной и метко стрельнул. Но вот дожать лондонцев в формате 10 на 11 «Ливерпуль» не смог - вторая ничья кряду.