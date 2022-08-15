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«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас», Нуньес подвёл свою команду

 
15 Августа 2022 • 23:56 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

«Ливерпуль» забуксовал в начале нового сезона. Команда Юргена Клоппа снова не смогла победить, играя дома против «Кристал Пэлас». Ключевым моментом стало удаление звездного новичка «красных» Дарвина Нуньеса за неспортивное поведение после остановки игры, бодать Йоакима Андерсена в ответ на провокацию точно не стоило.

Что касается голевых моментов, пока Мохамед Салах никак не мог пробить голкипера, это сделал Уилфрид Заха, убежав один на один с вратарем. Еще неудаленный Нуньес попадал и в штангу, и в стража ворот. На 61-й минуте Луис Диас сотворил маленький шедевр, сам продрался к штрафной и метко стрельнул. Но вот дожать лондонцев в формате 10 на 11 «Ливерпуль» не смог - вторая ничья кряду.

Протокол игры  
Ливерпуль1:1Кристал Пэлас
  32'Заха Уилфрид (0:1)
(1:1) Диас Луис61'  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентФиллипс Натаниэль 63' (Гомес Джо ( 63') Ван Дейк ВиргилРобертсон Эндрю 63' (Хендерсон Джордан ( 63') Эллиотт Харви 79' (Карвалью Фабиу ( 79') Фабиньо ЭнрикеМилнер Джеймс 63' (Цимикас Костас ( 63'  90') Салах МохамедНуньес Дарвин  57'Диас Луис  40'
Запасные: Кейта НабиВан дер Берг СеппАдриан Сан-Мигель
Гуаита Висенте  90'Уорд Джоэл  68'Андерсен Йоаким  57'Гехи МаркКлайн НатаниэльМитчелл Тайрик 79' (Хьюз Уилл ( 79') Айю Джордан 63' (Эдуар Одсонн ( 63'  88') Дукуре Шейк 79' (Миливоевич Лука ( 79') Шлупп Джеффри 88' (Олисе Майкл ( 88') Эзе Эберечи 79' (Ричардс Крис ( 79') Заха Уилфрид
Запасные: Malcolm EbioweiLuke PlangeДжонстон СэмМатета Жан-Филипп
15 августа. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
16 Августа 2022 в 00:05
Неожиданно. интрига в борьбе за чемпионство сразу же приказывает долго жить? если так. то печально.
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окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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