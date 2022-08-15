«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас», Нуньес подвёл свою команду

«Ливерпуль» забуксовал в начале нового сезона. Команда Юргена Клоппа снова не смогла победить, играя дома против «Кристал Пэлас». Ключевым моментом стало удаление звездного новичка «красных» Дарвина Нуньеса за неспортивное поведение после остановки игры, бодать Йоакима Андерсена в ответ на провокацию точно не стоило.
Что касается голевых моментов, пока Мохамед Салах никак не мог пробить голкипера, это сделал Уилфрид Заха, убежав один на один с вратарем. Еще неудаленный Нуньес попадал и в штангу, и в стража ворот. На 61-й минуте Луис Диас сотворил маленький шедевр, сам продрался к штрафной и метко стрельнул. Но вот дожать лондонцев в формате 10 на 11 «Ливерпуль» не смог - вторая ничья кряду.
Протокол игры
|32'Заха Уилфрид (0:1)
|(1:1) Диас Луис61'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Филлипс Натаниэль63' (Гомес Джо (63') •Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю63' (Хендерсон Джордан (63') •Эллиотт Харви79' (Карвалью Фабиу (79') •Фабиньо Энрике•Милнер Джеймс63' (Цимикас Костас (63') • 90'Салах Мохамед•Нуньес Дарвин• 57'Диас Луис 40'
Запасные: Кейта Наби•Ван дер Берг Сепп•Адриан Сан-Мигель
Гуаита Висенте• 90'Уорд Джоэл• 68'Андерсен Йоаким• 57'Гехи Марк•Клайн Натаниэль•Митчелл Тайрик79' (Хьюз Уилл (79') •Айю Джордан63' (Эдуар Одсонн (63') • 88'Дукуре Шейк79' (Миливоевич Лука (79') •Шлупп Джеффри88' (Олисе Майкл (88') •Эзе Эберечи79' (Ричардс Крис (79') •Заха Уилфрид
15 августа. Стадион "Энфилд".
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