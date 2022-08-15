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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на остаток трансферного окна

15 Августа 2022 • 09:30 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
Через 12 ч. 14 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о планах мерсисайдского топ-клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Наши конкуренты продолжают усиливаться? Мне это не интересно. Кто-то подписывает новичков, а кто-то уже завершил трансферную кампанию. К нам это не имеет никакого отношения. Мы независимы от действий других клубов», - передает слова немецкого специалиста Talksport.

В понедельник, 15 августа, подопечные Клоппа встретятся с «Кристал Пэлас» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Ливерпуль Юрген Клопп Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.20 6.40 16.00
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