Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на остаток трансферного окна

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поведал о планах мерсисайдского топ-клуба на остаток летнего трансферного окна.

«Наши конкуренты продолжают усиливаться? Мне это не интересно. Кто-то подписывает новичков, а кто-то уже завершил трансферную кампанию. К нам это не имеет никакого отношения. Мы независимы от действий других клубов», - передает слова немецкого специалиста Talksport.

В понедельник, 15 августа, подопечные Клоппа встретятся с «Кристал Пэлас» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.