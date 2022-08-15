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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуньес - второй игрок «Ливерпуля», удаленный с поля в первом же домашнем матче за клуб в АПЛ

 
15 Августа 2022 • 23:42 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

В заключительном матче второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома гостей из «Кристал Пэлас». Для подопечных Юргена Клоппа матч складывается очень непросто - в первом тайме они пропустили и в шестой рад кряду оказались в роли догоняющих, а вторая половина игры началась с удаления уругвайца Дарвина Нуньеса.

Он стал всего лишь вторым игроком в истории клуба, который был удален с поля в первом же домашнем матче в АПЛ за команду. Впервые это случилось ровно 12 лет назад, также 15 августа, но в 2010 - тогда с поля в матче против «Арсенала» был выдворен Джо Коул.

Следить за событиями матча второго тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Дарвин Нуньес
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