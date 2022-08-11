«Ливерпуль» не купит Нунеса в это трансферное окно

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Матеус Нунес не перейдёт в «Ливерпуль» до конца трансферного окна. Такой информацией в социальных сетях поделился журналист Пол Джойс.

Несмотря на кадровые проблемы в полузащите, руководство «Ливерпуля» не может себе позволить ещё один дорогостоящий трансфер этим летом. Напомним, что ранее из строя выбыл Тьяго Алькантара, который получил травму в игре против «Фулхэма».

Нунес был интересен многим английским клубам, но ни один из их пока не смог удовлетворить финансовые требования лиссабонского «Спортинга».

Ранее «Ливерпуль» уже приобрёл одного игрока из чемпионата Португалии – Дарвина Нуньеса, который успел отметиться двумя голами и ассистом в первых двух официальных матчах за команду.