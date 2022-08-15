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Клопп – о Нуньесе: «Удивительно, как быстро люди могут менять своё мнение»

 
15 Августа 2022 • 14:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
Через 6 ч. 9 мин.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт ранней критики в адрес нападающего Дарвина Нуньеса. Напомним, что болельщики были недовольны выступлениями уругвайца на предсезонной подготовке, но на старте кампании футболист отметился двумя голами и одним ассистом в первых двух официальных матчах.

«Пять недель назад, когда мы только начали предсезонку, люди были разочарованы его выступлением в первом товарищеском матче. Теперь же дела обстоят иначе. Удивительно, как быстро люди могут менять мнение», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Сегодня Нуньес может провести свой первый матч в основном составе «Ливерпуля». В первом туре АПЛ против «Фулхэма» уругваец отметился голом и ассистом после выхода на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.20 6.40 16.00
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