Клопп – о Нуньесе: «Удивительно, как быстро люди могут менять своё мнение»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался насчёт ранней критики в адрес нападающего Дарвина Нуньеса. Напомним, что болельщики были недовольны выступлениями уругвайца на предсезонной подготовке, но на старте кампании футболист отметился двумя голами и одним ассистом в первых двух официальных матчах.

«Пять недель назад, когда мы только начали предсезонку, люди были разочарованы его выступлением в первом товарищеском матче. Теперь же дела обстоят иначе. Удивительно, как быстро люди могут менять мнение», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Сегодня Нуньес может провести свой первый матч в основном составе «Ливерпуля». В первом туре АПЛ против «Фулхэма» уругваец отметился голом и ассистом после выхода на замену.