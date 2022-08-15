Хендерсон: «Команда, которую тренирует Виейра никогда просто так своего не отдаст»

Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча своей команды против «Кристал Пэлас». Напомним, что последняя игра второго тура Английской премьер-лиги состоится сегодня на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.

«Прогресс «Кристал Пэлас» в последнее время был действительно невероятен. Если мы хотим завоевать три очка, нам придётся их заработать. Команда, которую тренирует Виейра никогда просто так своего не отдаст», – заявил Хендерсон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что в первом туре «Ливерпуль» смог набрать всего одно очко на выезде против лондонского «Фулхэма».