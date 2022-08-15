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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: «Команда, которую тренирует Виейра никогда просто так своего не отдаст»

 
15 Августа 2022 • 16:18 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
Через 4 ч. 37 мин.
Полузащитник и капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча своей команды против «Кристал Пэлас». Напомним, что последняя игра второго тура Английской премьер-лиги состоится сегодня на «Энфилде» в 22:00 по московскому времени.

«Прогресс «Кристал Пэлас» в последнее время был действительно невероятен. Если мы хотим завоевать три очка, нам придётся их заработать. Команда, которую тренирует Виейра никогда просто так своего не отдаст», – заявил Хендерсон в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что в первом туре «Ливерпуль» смог набрать всего одно очко на выезде против лондонского «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Патрик Виейра Кристал Пэлас Джордан Хендерсон
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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.20 6.40 16.00
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