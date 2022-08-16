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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Впервые при Клоппе «Ливерпуль» не смог выиграть в первых двух турах нового сезона АПЛ

 
16 Августа 2022 • 00:02 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

В заключительном матче второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома гостей из «Кристал Пэлас». Для подопечных Юргена Клоппа матч сложился очень непросто - в первом тайме они пропустили, а вторая половина игры началась с удаления уругвайца Дарвина Нуньеса.

И, хотя Луис Диас сумел подарить своей команде ничью, выиграть «Ливерпуль» снова не сумел. Таким образом, в первых двух турах АПЛ «Ливерпуль» ни разу не смог выиграть - и такое случилось впервые в эпохе Юргена Клоппа, начавшейся в 2015 году после того, как немецкий специалист покинул дортмундскую «Боруссию» и перебрался на «Энфилд».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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Alex1972
16 Августа 2022 в 00:11
Тем интереснее после этого ехать к МЮ... К никакому МЮ... Шанс для гелевого, чтобы его хоть МЮ оставил... Давай, старичок, это твой последний шанс - доказать, что ботокс - ничто, жажда - всё... Хе-хе...
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окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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