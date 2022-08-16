Впервые при Клоппе «Ливерпуль» не смог выиграть в первых двух турах нового сезона АПЛ

В заключительном матче второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома гостей из «Кристал Пэлас». Для подопечных Юргена Клоппа матч сложился очень непросто - в первом тайме они пропустили, а вторая половина игры началась с удаления уругвайца Дарвина Нуньеса.

И, хотя Луис Диас сумел подарить своей команде ничью, выиграть «Ливерпуль» снова не сумел. Таким образом, в первых двух турах АПЛ «Ливерпуль» ни разу не смог выиграть - и такое случилось впервые в эпохе Юргена Клоппа, начавшейся в 2015 году после того, как немецкий специалист покинул дортмундскую «Боруссию» и перебрался на «Энфилд».