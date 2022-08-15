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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» обнародовал стартовый состав на матч с «Кристал Пэлас»

 
15 Августа 2022 • 21:42 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.22 6.30 15.00
Через 0 ч. 5 мин.

 Второй тур английского чемпионата закончится матчем вице-чемпиона «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас». В первом туре ни одна из команд не смогла победить - «орлы» проиграли «Арсеналу», «Ливерпуль» не сумел обыграть вернувшийся в английскую Премьер-лигу «Фулхэм». На второй тур немецкий наставник «Ливерпуля» выбрал следующий состав.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер,Эллиот, Диас, Салах, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте

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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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