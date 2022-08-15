«Ливерпуль» обнародовал стартовый состав на матч с «Кристал Пэлас»

Второй тур английского чемпионата закончится матчем вице-чемпиона «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас». В первом туре ни одна из команд не смогла победить - «орлы» проиграли «Арсеналу», «Ливерпуль» не сумел обыграть вернувшийся в английскую Премьер-лигу «Фулхэм». На второй тур немецкий наставник «Ливерпуля» выбрал следующий состав.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер,Эллиот, Диас, Салах, Нуньес.

Матч между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.