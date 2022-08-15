Клопп рассказал, кто в «Ливерпуле» является главным примером для подражания

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп выделил 36-летнего ветерана своей команды Джеймса Милнера.

«Думаю, лучшим примером для всех нас является Джеймс Милнер, – рассказывает немецкий рулевой, слова которого приводит Sky. – Я не знаю точно, сколько сезонов он провёл в Премьер-лиге, но, должно быть, довольно много. Нужно наслаждаться моментом, потому что футбольная карьера довольно коротка», – сказал Клопп.

Джеймс Милнер дебютировал в Английской премьер-лиге почти 20 лет назад, выступая за «Лидс». На счету хавбека 588 матчей в высшем дивизионе Английского футбола. Этим летом игрок продлил свой контракт с «Ливерпулем» ещё на один год.