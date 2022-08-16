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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Кристал Пэлас» получил несколько сотен сообщений с угрозами о смерти после удаления Нуньеса

 
16 Августа 2022 • 21:24 Комментировать (1)
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

«Ливерпуль» не сумел переиграть в матче второго тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас», вдобавок, команда немецкого специалиста Юргена Клоппа осталась вдесятером после удаления уругвайского форварда Дарвина Нуньеса, в межсезонье перебравшегося в «Ливерпуль» из «Бенфики».

Как сообщил защитник «Кристал Пэлас», датчанин Йоахим Андерсен, который, как считают поклонники «Ливерпуля», спровоцировал Нуньеса, ему пришли сообщения с угрозами о смерти.

- Мне пришло от 3 до 400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете команду, но проявите уважение и перестаньте вести себя так жестко в сети, - написал в ответ Андерсен, подчеркнув, что некоторые сообщения были на его родном языке, судя по всему, от соотечественников.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас Йоахим Андерсен Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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id152079006
16 Августа 2022 в 21:34
Ссыкотно стало гадёнышу!!!
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