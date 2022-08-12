Травма Тьяго Алькантары усугубляет ситуацию «Ливерпуля» в средней линии. В преддверии матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказался о возможном подписании полузащитника.

«Новый полузащитник? Это должен быть подходящий футболист, а не просто футболист. Если бы у нас было подходящее решение, мы бы уже это сделали. Мы не упрямы в этом плане. У нас было много разговоров, и не похоже, что что-то произойдёт», - слова Клоппа приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас» во втором туре чемпионата Англии в понедельник, 15 августа.