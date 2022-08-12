Клопп рассказал, на какой срок выбыл Алькантара

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Тьяго Алькантары. Напомним, что испанец получил травму в матче первого тура АПЛ против «Фулхэма», в результате чего был заменён на Харви Эллиота.

«Алькантара хорош, но его травма расстраивает. Сколько он пропустит? От четырёх до шести недель. Я предпочёл бы первый вариант», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Следующий матч «Ливерпуля» состоится в понедельник против лондонского «Кристал Пэлас» на «Энфилде». Команда Юргена Клоппа в первом туре набрала одно очко, сыграв вничью 2:2 с «Фулхэмом».