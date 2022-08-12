Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал, на какой срок выбыл Алькантара

12 Августа 2022 • 12:46 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
15.08 22:00
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления полузащитника Тьяго Алькантары. Напомним, что испанец получил травму в матче первого тура АПЛ против «Фулхэма», в результате чего был заменён на Харви Эллиота.

«Алькантара хорош, но его травма расстраивает. Сколько он пропустит? От четырёх до шести недель. Я предпочёл бы первый вариант», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Следующий матч «Ливерпуля» состоится в понедельник против лондонского «Кристал Пэлас» на «Энфилде». Команда Юргена Клоппа в первом туре набрала одно очко, сыграв вничью 2:2 с «Фулхэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Августа
12:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, на какой срок выбыл Алькантара
11:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп – о ничье с «Фулхэмом»: «Мы играли плохо, но всё равно могли забить больше»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп – об Эллиоте: «Он всегда был очень хорош»
11:27 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» может переехать в Италию
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Эмполи» хочет арендовать защитника «Челси»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может вернуть своего воспитанника из АПЛ
10:51 · Англия. Премьер-лига
Траоре хочет покинуть «Вулверхэмптон», за ним следят два лондонских клуба
10:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле нравится Лоди, но «Манчестер Сити» пугает его сумма отступных
10:31 · Англия. Премьер-лига
Дефо вернулся в «Тоттенхэм»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» готов продать Фофана, если «Челси» сделает француза самым дорогим защитником в истории
09:52 · Англия. Премьер-лига
Артета – об уходе Обамеянга: «Наши личные отношения не играли роли, решение принял клуб»
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Рабио 2
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» готов отдать 25 миллионов евро за игрока, который в прошлом сезоне забил 10 голов в АПЛ
08:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не смог подписать де Йонга 9
08:46 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» мог заменить Левандовски в «Баварии» 1
Все новости
Рекомендуем