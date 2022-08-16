Нуньес – об удалении: «Осознаю цену своего поступка»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес высказался об инциденте с удалением.

Новичок команды Юргена Клоппа получил красную карточку на 57-й минуте матча против «Кристал Пэлас», поддавшись на провокацию оппонента. «Ливерпуль» не сумел добыть победу в меньшинстве.

«Я полностью осознаю цену своего поступка, я повёл себя безобразно. Я здесь, чтобы извлекать уроки из собственных ошибок, и подобное больше не повторится», – заверил 23-летний уругваец в социальных сетях.

Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» этим летом за 75 млн евро. В трёх матчах за новый клуб форвард отметился двумя голами и одной результативной передачей.