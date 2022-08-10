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Фердинанд: «Эллиот даёт «Ливерпулю» много креатива»

10 Августа 2022 • 14:23 Комментировать
Ливерпуль
...
Кристал Пэлас
1.20 6.40 16.00
15.08 22:00

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал выступления Харви Эллиота в первом туре АПЛ против «Фулхэма». Напомним, что молодой англичанин в дебюте второго тайма заменил Тьяго Алькантару, который получил травму.

«Мне очень нравится Эллиот, он даёт «Ливерпулю» много креатива. Я надеюсь, что мы будем чаще его видеть в этом сезоне», – сказал Фердинанд.

Напомним, что Эллиот является воспитанником «Фулхэма». Прошлый сезон футболист также начинал в основе, но затем выбыл из строя из-за серьёзной травмы.

Первый матч «Ливерпуля» в новом сезоне АПЛ закончился вничью 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд Харви Эллиотт
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ЛИВЕРПУЛЬ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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