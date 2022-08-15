«Ливерпуль» установил свой антирекорд 21-го века

В заключительном матче второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома гостей из «Кристал Пэлас». Как ни странно, подопечные Юргена Клоппа снова, как и в предыдущей игре, пропустили первыми - в составе «орлов» отличился Вилфрид Заха.

Это уже шестой матч АПЛ кряду для «Ливерпуля», в котором он пропускает первым - четыре последних игры в прошлом сезоне, и еще две в нынешнем. Столь неудачной серии у клуба в 21-м веке еще не было, в последний раз что-то подобное произошло в 1997-м году.

Следить за событиями матча второго тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.