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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» установил свой антирекорд 21-го века

 
15 Августа 2022 • 23:18 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

В заключительном матче второго тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимает дома гостей из «Кристал Пэлас». Как ни странно, подопечные Юргена Клоппа снова, как и в предыдущей игре, пропустили первыми - в составе «орлов» отличился Вилфрид Заха.

Это уже шестой матч АПЛ кряду для «Ливерпуля», в котором он пропускает первым - четыре последних игры в прошлом сезоне, и еще две в нынешнем. Столь неудачной серии у клуба в 21-м веке еще не было, в последний раз что-то подобное произошло в 1997-м году.

Следить за событиями матча второго тура английский Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Ливерпуль Кристал Пэлас
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окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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