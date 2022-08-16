Невилл – об удалении Нуньеса: «Понимаю его, такое иногда случается»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об удалении форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

Уругваец подвёл свою команду, получив красную карточку на 57-й минуте матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это момент безумия. Мы не можем знать, почему он это сделал, – комментирует инцидент с удалением эксперт Sky Sports. – В своей карьере я два или три раза делал подобное – иногда ты просто не знаешь, почему так реагируешь. Тебя просто окутывает туман.

Это ужасное чувство, когда ты вернулся в раздевалку после удаления, а команда продолжает играть. Думаю, он обязательно извинился, но товарищи поддержат его, потому что в «Ливерпуле» отличная атмосфера», – считает Невилл.