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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл – об удалении Нуньеса: «Понимаю его, такое иногда случается»

 
16 Августа 2022 • 01:58 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об удалении форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

Уругваец подвёл свою команду, получив красную карточку на 57-й минуте матча Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Это момент безумия. Мы не можем знать, почему он это сделал, – комментирует инцидент с удалением эксперт Sky Sports. – В своей карьере я два или три раза делал подобное – иногда ты просто не знаешь, почему так реагируешь. Тебя просто окутывает туман.

Это ужасное чувство, когда ты вернулся в раздевалку после удаления, а команда продолжает играть. Думаю, он обязательно извинился, но товарищи поддержат его, потому что в «Ливерпуле» отличная атмосфера», – считает Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гари Невилл Дарвин Нуньес
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