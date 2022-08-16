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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»

 
16 Августа 2022 • 23:13 Комментировать
Ливерпуль
1:1
Кристал Пэлас
окончен

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал скандальный инцидент с удалением Дарвина Нуньеса в матче Премьер-лиги.

Оставшись в меньшинстве в начале второго тайма, «Ливерпуль» сумел сравнять счёт в матче против «Кристал Пэлас», но так и не дожал гостей.

«Ему определённо следует контролировать себя, – приводит слова голландского защитника Daily Mail. – Он должен избегать подобного, зная, что такое может случиться – и особенно в Премьер-лиге. Мы поддержали его, но он знает, что это не должно повториться. Я надеюсь, что такого не произойдёт в дальнейшем. Он был разочарован в себе, но иногда приходится учиться на своих ошибках», – заявил ван Дейк.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк Дарвин Нуньес
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