Ван Дейк: «Мы поддержали Нуньеса, но надеемся, что подобное не повторится»

Лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал скандальный инцидент с удалением Дарвина Нуньеса в матче Премьер-лиги.

Оставшись в меньшинстве в начале второго тайма, «Ливерпуль» сумел сравнять счёт в матче против «Кристал Пэлас», но так и не дожал гостей.

«Ему определённо следует контролировать себя, – приводит слова голландского защитника Daily Mail. – Он должен избегать подобного, зная, что такое может случиться – и особенно в Премьер-лиге. Мы поддержали его, но он знает, что это не должно повториться. Я надеюсь, что такого не произойдёт в дальнейшем. Он был разочарован в себе, но иногда приходится учиться на своих ошибках», – заявил ван Дейк.