Клопп: «Два очка в двух матчах – не главная проблема «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о неубедительном старте своей команды в новом розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Ливерпуль» сыграл вничью в поединке первого тура с новичком лиги «Фулхэмом» (2:2), а сегодня не смог одолеть «Кристал Пэлас» в родных стенах (1:1).

«Явно не тот старт, на который мы рассчитывали, но два очка после двух туров АПЛ – далеко не главная наша проблема прямо сейчас, – рассказывает Клопп после матча. – В нашей команде очень сложная ситуация с травмами. Теперь мы потеряли ещё и Дарвина Нуньеса [из-за удаления], что не упрощает наше положение, но, возможно, теперь вернётся Бобби [Роберто Фирмино], посмотрим».